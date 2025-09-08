Тонали — о Гаттузо: «Буду дорожить всем, что он мне скажет»

Полузащитник сборной Италии Сандро Тонали прокомментировал работу с главным тренером национальной команды Дженнаро Гаттузо.

«Я много общался с Гаттузо. Я и раньше хотел поработать с ним, но рад, что это происходит сейчас в сборной. Буду дорожить всем, что он мне скажет, как если бы это был отец. Гаттузо позаботится о том, чтобы мы все были, как он», — приводит слова футболиста Football Italia.

8 сентбря итальянцы сыграют против сборной Израиля в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года. Матч начнется в 21.45 по московскому времени.