Роналду оставил свой автограф юному армянскому фанату, который болен раком

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду перед матчем отборочного турнира чемпионата мира-2026 против Армении исполнил мечту своего армянского фаната Ареги, борющегося с раком.

40-летний футболист оставил свой автограф на футболке мальчика, которого подвезли на инвалидной коляске к автобусу португальской команды. После этого Роналду также попытался подбодрить онкобольного ребенка.

Ранее директор фонда здоровья детей Армении Армен Мартиросян рассказал в соцсетях о мечте Ареги и попросил оказать содействие в организации встречи юного фаната со своим кумиром. Он же опубликовал видео состоявшейся встречи.

Матч сборных Португалии и Армении в Ереване состоится 6 сентября и начнется в 19.00 по московскому времени.