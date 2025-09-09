Мартинес — об участии Роналду в ЧМ-2026: «Он делает все возможное, но у него нет долгосрочных целей»

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес ответил на вопрос о шансах форварда Криштиану Роналду принять участие в чемпионате мира-2026.

«Он играет каждый раз так, словно это его первый выход на поле. Его самоотдача, свежесть, которую он сохраняет каждый день... Он победитель. Он по-прежнему голоден до побед. Чемпионат мира 2026 года? Он делает все возможное, но у него нет долгосрочных целей. Он хочет быть лучшим каждый день. Его внимание сосредоточено на том, что происходит сегодня», — цитирует Мартинеса ESPN.

Всего на счету 40-летнего Роналду 222 матча за сборную Португалии, в которых он отметился 140 голами. Ему принадлежит мировой рекорд по голам на уровне национальных команд. В последнем матче за сборную Португалии с Арменией (5:0) в квалификации чемпионата мира-2026 Роналду оформил дубль.