Футбол
Россия
Международные клубные турниры
Сборные
Зарубежные турниры
Остальное
Архив
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира

Президент Колумбии подтвердил подачу совместной с Перу и Эквадором заявки на проведение ЧМ-2030

03:39

Президент Колумбии Иван Дуке Маркес подтвердил, что будет подана заявка на проведение чемпионата мира в 2030 году. Будет создана совместная заявка с Эквадором, Перу и еще одной южноамериканской страной.

Ожидается, что конкурентами за проведение мирового первенства будут Португалия и Испания.

Президент Эквадора хочет совместно с Колумбией и Перу провести ЧМ-2030

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир