Международные клубные турниры
Президент Колумбии подтвердил подачу совместной с Перу и Эквадором заявки на проведение ЧМ-2030
03:39
Президент Колумбии Иван Дуке Маркес подтвердил, что будет подана заявка на проведение чемпионата мира в 2030 году. Будет создана совместная заявка с Эквадором, Перу и еще одной южноамериканской страной.
Ожидается, что конкурентами за проведение мирового первенства будут Португалия и Испания.
Президент Эквадора хочет совместно с Колумбией и Перу провести ЧМ-2030
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