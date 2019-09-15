Президент Колумбии подтвердил подачу совместной с Перу и Эквадором заявки на проведение ЧМ-2030

Президент Колумбии Иван Дуке Маркес подтвердил, что будет подана заявка на проведение чемпионата мира в 2030 году. Будет создана совместная заявка с Эквадором, Перу и еще одной южноамериканской страной.

Ожидается, что конкурентами за проведение мирового первенства будут Португалия и Испания.

Президент Эквадора хочет совместно с Колумбией и Перу провести ЧМ-2030