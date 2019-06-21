Президент ФИФА требует разрешить женщинам в Иране посещать матчи сборной

Президент ФИФА Джанни Инфантино написал письмо президенту Федерации футбола Ирана Мехди Таджу, информирует Associated Press. 49-летний итальянец был расстроен тем фактом, что женщинам не разрешают посещать матчи сборной в квалификации к чемпионату мира-2022, и призвал чиновников принять меры.

"К сожалению, Иран не выполнил данные в марте 2018 года президентом страны Хасаном Роухани обещания разрешить женщинам посещать футбольные матчи. Поэтому прошу Федерацию футбола Ирана и государственных чиновников не позднее 15 июля принять меры и разрешить всем гражданкам Ирана и иностранкам на территории страны покупать билеты и посещать матчи сборной в квалификации к чемпионату мира по футболу в Катаре 2022 года, которая начнется в сентябре 2019 года. Я стал свидетелем настоящего прогресса. Были сделаны первые важные шаги, и меня сильно расстраивает, что за ними не последовали дальнейшие действия", – написано в письме Инфантино.

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