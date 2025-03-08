Президент ФИФА Инфантино в беседе с Трампом высоко оценил шансы на победу США в чемпионате мира-2026

Глава ФИФА Джанни Инфантино заявил президенту США Дональду Трампу, что национальная команда Америки может стать победителем домашнего чемпионата мира-2026.

«Соединённые Штаты могут победить при поддержке фанатов. Их игроки играют в некоторых из лучших команд мира. Безусловно, шанс есть», — цитирует Инфантино beIN Sports.

США, Канада и Мексика примут чемпионат мира по футболу 2026 года. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля, финал состоится на стадионе в Ист-Резерфорде (США, штат Нью-Джерси).