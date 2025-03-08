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8 марта 2025, 16:20

Президент ФИФА Инфантино в беседе с Трампом высоко оценил шансы на победу США в чемпионате мира-2026

Даниил Аршавский

Глава ФИФА Джанни Инфантино заявил президенту США Дональду Трампу, что национальная команда Америки может стать победителем домашнего чемпионата мира-2026.

«Соединённые Штаты могут победить при поддержке фанатов. Их игроки играют в некоторых из лучших команд мира. Безусловно, шанс есть», — цитирует Инфантино beIN Sports.

США, Канада и Мексика примут чемпионат мира по футболу 2026 года. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля, финал состоится на стадионе в Ист-Резерфорде (США, штат Нью-Джерси).

Источник: https://www.beinsports.com/en-us/soccer/world-cup/articles-video/infantino-to-trump-the-united-states-can-win-the-2026-world-cup-2025-03-07
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