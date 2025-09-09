Локателли о матче против Израиля: «Это была сумасшедшая игра. Три очка для Италии — на вес золота»

Полузащитник сборной Италии Мануэль Локателли поделился впечатлениями от матча отборочного турнира чемпионата мира-2026 против Израиля.

Игра прошла 8 сентября и завершилась со счетом 5:4 в пользу итальянцев. 27-летний Локателли забил автогол на 11-й минуте.

«Это была сумасшедшая игра: мы пропускали голы, забивали, пропускали, счет был 4:4, а затем выиграли 5:4. Думаю, стоит отметить характер соперника. Мы допустили много ошибок, были недостаточно надежны, поскольку Израиль был опасен в контратаках. Нам нужно проанализировать матч. Возможно, именно чрезмерное желание забить больше голов ради разницы забитых и пропущенных мячей привело нас к ошибкам. Эти три очка — на вес золота, особенно после такого матча», — цитирует Локателли Football Italia.

Италия одержала победу во втором матче кряду под руководством Дженнаро Гаттузо и занимает второе место в группе I с 9 очками, уступая Норвегии (12).