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23 апреля, 13:20

Колосков считает, что Италия не сможет заменить Иран на ЧМ: «Делить шкуру неубитого медведя — некрасиво»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможной замене Ирана на Италию на чемпионате мира-2026.

Ранее с таким предложением выступил специальный посланник президента США Дональда Трампа по глобальным партнерствам Паоло Замполли.

«У нас сейчас такой бардак в спорте, что любой бред может стать явью. Конечно, это категорически противоречит тем регламентам, которые есть в ФИФА. Во-первых, Иран не отказался от участия и не откажется. Делить шкуру неубитого медведя — некрасиво. Иран никогда не заявлял, что не поедет на чемпионат мира. Они просили гарантии, что-то еще, но ни разу не сказали, что на турнир не поедут.

А если даже Иран откажется, то это место принадлежит азиатской конфедерации футбола. Она вместе с ФИФА будет решать, кого туда направить, а не спецпосланники или другие лица. Италию всем хочется видеть на чемпионате мира, но это право надо завоевать», — сказал Колосков «СЭ».

Сборная Ирана на групповом этапе чемпионата мира должна сыграть с Новой Зеландией, Бельгией и Египтом. Все матчи запланированы на территории США. 21 апреля министр спорта Ирана Ахмад Доньямали отметил, что решение по поводу участия национальной команды в турнире пока не принято.

Сборная Италии не смогла отобраться на чемпионат мира. Команда уступила Боснии и Герцеговине (1:1, пенальти — 1:4) в финале стыкового турнира.

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Сборная Ирана по футболу
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