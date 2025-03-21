Парагвай сыграет с Чили в 13-м туре квалификации чемпионата мира 2026 21 марта

Сборная Парагвая сыграет с командой Чили в ответном матче 13-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2026 в Южной Америке в ночь на 21 марта. Игра пройдет на стадионе «Дефенсорес дель Чако» в Асунсьоне (Парагвай). Начало — в 2.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи Парагвай — Чили будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru. Начнется эфир в 1.50 мск.

Первая игра, которая состоялась в Чили 17 ноября 2023 года, завершилась со счетом 0:0.

Капитан сборной Чили Алексис Санчес пропустит матч против Парагвая из-за мышечной усталости.

21 марта, 02:00. Defensores del Chaco (Асунсьон)

