Футбол
Чемпионат мира
Таблицы Календарь Новости Статьи Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира

21 марта, 00:20

Парагвай — Чили: онлайн-трансляция матча отбора чемпионата мира

Парагвай сыграет с Чили в 13-м туре квалификации чемпионата мира 2026 21 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Алексис Санчес, игрок сборной Чили.
Фото Global Look Press

Сборная Парагвая сыграет с командой Чили в ответном матче 13-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2026 в Южной Америке в ночь на 21 марта. Игра пройдет на стадионе «Дефенсорес дель Чако» в Асунсьоне (Парагвай). Начало — в 2.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи Парагвай — Чили будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru. Начнется эфир в 1.50 мск.

Первая игра, которая состоялась в Чили 17 ноября 2023 года, завершилась со счетом 0:0.

Капитан сборной Чили Алексис Санчес пропустит матч против Парагвая из-за мышечной усталости.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир.
21 марта, 02:00. Defensores del Chaco (Асунсьон)
Парагвай
1:0
Чили

Чемпионат мира по футболу 2026: таблицы и календарь в актуальном виде, история, новости и статьи, фото и видео

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Парагвая по футболу
Сборная Чили по футболу
Читайте также
Шабанов и Кравцов не набрали очков в предсезонных матчах НХЛ
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Обеспеченный китаец добровольно отказался от роскоши и тратит $14 в месяц
Климент Колесников и Анастасия Кирпичникова подтвердили свой роман
Путин выступил на заседании клуба «Валдай». Главное
Бывшего игрока КХЛ Каралахти задержали в Финляндии
Популярное видео
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Мартинес пропустит матчи отбора ЧМ-2026 с Уругваем и Бразилией из-за травмы

Бразилия — Колумбия: онлайн-трансляция матча отбора чемпионата мира

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости