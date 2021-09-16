Опрос ФИФА показал, что большинство болельщиков хотят чаще видеть чемпионат мира

Большинство болельщиков предпочли бы смотреть чемпионат мира раз в два года, сообщает журналист Тарик Панджа со ссылкой на пресс-релиз ФИФА.

Согласно опросу, в котором приняли участие 23 тысячи человек из 23 стран, большинство людей хотели бы чаще видеть чемпионат мира. Предпочтительная периодичность — раз в два года. Отмечается, что ФИФА проведет еще один опрос — с большим охватом, в котором примут участие 100 000 человек из 100 стран.

FIFA funded survey finds «fans» support FIFA's proposal for biennial World Cup. That comes after Uefa-backed fans group said its members were against biennial World Cup. pic.twitter.com/uTyzOuVuJk — tariq panja (@tariqpanja) September 16, 2021

В данный момент чемпионат мира по футболу проводится раз в четыре года. Следующий турнир планируется провести в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Предыдущий ЧМ проходил в России летом 2018 года.