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Опрос ФИФА показал, что большинство болельщиков хотят чаще видеть чемпионат мира

16:10
Кубок мира ФИФА. Фото Reuters
Кубок мира ФИФА. Фото Reuters
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Большинство болельщиков предпочли бы смотреть чемпионат мира раз в два года, сообщает журналист Тарик Панджа со ссылкой на пресс-релиз ФИФА.

Кубок чемпионата мира.ФИФА хочет проводить ЧМ каждые два года, за реформу агитирует Венгер. Футбольный мир на пороге революции?

Согласно опросу, в котором приняли участие 23 тысячи человек из 23 стран, большинство людей хотели бы чаще видеть чемпионат мира. Предпочтительная периодичность — раз в два года. Отмечается, что ФИФА проведет еще один опрос — с большим охватом, в котором примут участие 100 000 человек из 100 стран.

В данный момент чемпионат мира по футболу проводится раз в четыре года. Следующий турнир планируется провести в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Предыдущий ЧМ проходил в России летом 2018 года.

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Иван Торопцев все материалы автора

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