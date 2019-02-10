Около 500 аргентинцев по-прежнему остаются в России

Около 500 граждан Аргентины, приехавших в Россию на чемпионат мира, до сих не вернулись на Родину, сообщает "Рен ТВ" со ссылкой на посла России в Аргентине Дмитрия Феоктистова.

Отмечается, что срок действия паспортов болельщиков, выданных иностранным поклонникам футбола, закончился 31 декабря. Задержавшихся аргентинцев ищут правоохранительные органы.

- Где-то затерялись. Может, кто-то влюбился где-то в Сибири, может быть, открыл свой бизнес, - предположил, что могут делать аргентинцы в России, Феоктистов.

Ранее СМИ сообщали, что Россию после окончания 2018 года не покинули 5500 иностранцев, приехавших сюда на ЧМ.