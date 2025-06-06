Норвегия забила три безответных гола Италии в отборе чемпионата мира

Сборная Норвегии одержала победу над Италией в 3-м туре отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 3:0.

Норвежская команда забила все три гола в первом тайме — отличились Александр Сорлот, Антонио Нуса и Эрлин Холанн.

В параллельном матче Израиль со счетом 3:1 обыграл Эстонию.

Норвегия с 9 очками после трех игр сохраняет первое место в группе I. Израиль (6) поднялся на вторую строчку, обойдя Эстонию (3). Италия (0) идет четвертой, команда провела только один матч в отборочном турнире.