Футбол
Чемпионат мира 2026
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
История
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира

6 сентября 2025, 23:14

Нагельсманн заявил, что не боится увольнения из сборной Германии

Алина Савинова

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн ответил на вопрос о том, не боится ли он потерять свою работу в случае поражения в матче отбора чемпионата мира-2026 против Северной Ирландии.

В четверг, 4 сентября, немецкая команда уступила Словакии в Братиславе со счетом 0:2.

«Нет. Бояться ничего не стоит. У меня по-прежнему хватает смелости хотеть выигрывать каждый матч, и завтра мы тоже сделаем все возможное. Команда важнее меня. Я не боюсь. Завтра мы справимся лучше», — приводит Bayern&Germany слова Нагельсманна.

Также тренер рассказал, как относится к критике в свой адрес в СМИ.

«Я бы сказал, что мне хватает ума понять, что пишут в медиа, даже если сам этого не читаю. Я отношусь к этому спокойно. Я отстаиваю определенные принципы и не могу их изменить. Иначе я был бы не тренером сборной, а тренером команды журналистов», — добавил он.

Сборная Германии дома сыграет против Северной Ирландии в воскресенье, 7 сентября. Начало матча — в 21.45 по московскому времени.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Сборная Германии по футболу
Юлиан Нагельсманн

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Россия — в полуфинале Лиги наций
Россия — в полуфинале Лиги наций
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

У Дембеле обнаружили травму задней поверхности бедра

Швайнштайгер — о поражении Германии от Словакии: «Ни на минуту не верил в нашу победу»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости