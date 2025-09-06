Нагельсманн заявил, что не боится увольнения из сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн ответил на вопрос о том, не боится ли он потерять свою работу в случае поражения в матче отбора чемпионата мира-2026 против Северной Ирландии.

В четверг, 4 сентября, немецкая команда уступила Словакии в Братиславе со счетом 0:2.

«Нет. Бояться ничего не стоит. У меня по-прежнему хватает смелости хотеть выигрывать каждый матч, и завтра мы тоже сделаем все возможное. Команда важнее меня. Я не боюсь. Завтра мы справимся лучше», — приводит Bayern&Germany слова Нагельсманна.

Также тренер рассказал, как относится к критике в свой адрес в СМИ.

«Я бы сказал, что мне хватает ума понять, что пишут в медиа, даже если сам этого не читаю. Я отношусь к этому спокойно. Я отстаиваю определенные принципы и не могу их изменить. Иначе я был бы не тренером сборной, а тренером команды журналистов», — добавил он.