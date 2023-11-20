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Сегодня, 13:45

Мостовой оценил роль Месси в сборной Аргентины

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Экс-футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча шестого тура квалификационного турнира чемпионата мира-2026 Бразилия — Аргентина.

«Импонирует сборная Бразилии. Но если бы в составе Аргентины не было величайшего футболиста всех времен и народов Лионеля Месси, то команда была менее грозной и не выиграла бы чемпионат мира в Катаре, что и сделала благодаря ему! Роль Месси в сборной невообразима. Как говорится: незаменимых не бывает. Но Лео — исключение. Никто и никогда в жизни не добьется тех показателей, которые сегодня есть у него. Думаю, в этой игре он может отличиться голом.

У сборной Бразилии не все так гладко: проиграли две игры подряд, плюс есть травмированные игроки, как Неймар, Винисиус, Ришарлисон — ключевые футболисты. Но все равно у них мощный состав. Думаю, у Бразилии больше шансов победить. Им нужно скорее реабилитироваться. Матч будет сверхнапряженный. Ожидаю голы от обеих команд», — цитирует Мостового ODDS.ru

Матч между Бразилией и Аргентиной пройдет 22 ноября.

Источник: ODDS.ru
Александр Мостовой
Лионель Месси
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