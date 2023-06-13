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Сегодня, 16:26

Месси заявил, что не сыграет на чемпионате мира 2026 года

Виктория Кравченко
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Лионель Месси.
Фото AFP

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси сообщил, что не будет участвовать в следующем чемпионате мира, который пройдет в Мексике, США и Канаде в 2026 году.

«Это был мой последний чемпионат мира. Посмотрю, как пойдут дела, но в принципе нет, на следующий чемпионат мира я не поеду», — заявил Месси изданию Titan.

В декабре 2022 года 35-летний футболист стал победителем чемпионата мира 2022 года. Это был его пятый турнир в карьере.

Месси выступает в сборной Аргентине с 2005 года. Всего за команду он провел 174 матча и забил 102 гола. Вместе со сборной он завоевал 8 трофеев.

Этим летом после двух сезонов в «ПСЖ» Месси станет игроком клуба МЛС «Интер Майами».

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Лионель Месси
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