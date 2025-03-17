Футбол
17 марта, 18:57

Месси пропустит матчи отбора ЧМ-2026 с Уругваем и Бразилией из-за травмы

Сергей Ярошенко

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси не попал в окончательный состав сборной Аргентины на матчи отбора чемпионата мира 2026 года с Уругваем и Бразилией.

По информации Marca, Месси не сыграет в матчах, так как у него была выявлена травма приводящей мышцы бедра.

Ранее стало известно, что из-за травмы в заявку также не попал форвард «Ромы» Пауло Дибала.

В этом сезоне на счету 37-летнего Месси 5 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 4 голами и 2 результативными передачами.

22 марта сборная Аргентины сыграет с Уругваем, 26 марта — со сборной Бразилии.

