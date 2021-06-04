Матыцин: «Уверен, что ЧМ-2022 будет организован прекрасно»

Министр спорта России Олег Матыцин посетил стенд чемпионата мира 2022 года в Катаре, представленный на Петербургском международном экономическом форуме, и пообщался с представителями оргкомитета турнира.

«Мы видим большие усилия и профессионализм команды оргкомитета ЧМ-2022 и их готовность к сотрудничеству и обмену опытом. Уверен, что чемпионат мира будет организован прекрасно, это будет праздник с катарской спецификой, так как ФИФА стремится проводить турнир в самых разных частях света. Знаю, что стадионы после ЧМ-2022 будут частично трансформированы в социальные объекты — это наследие, очень важная часть любого глобального спортивного события», — цитирует Матыцина сайт Минспорта РФ.

Чемпионат мира по футболу в Катаре запланирован с 21 ноября до 18 декабря 2022 года.