20 марта, 12:20

Мартинес пропустит матчи отбора ЧМ-2026 с Уругваем и Бразилией из-за травмы

Сергей Ярошенко

Нападающий «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес не сыграет в отборочных матчах чемпионата мира 2026 года с Бразилией и Уругваем из-за травмы, сообщает пресс-служба национальной команды.

Форвард получил травму мышцы левого подколенного сухожилия. Сроки его восстановления не уточняются.

Ранее стало известно, что матчи сборной Аргентины из-за повреждений также пропустят нападающие Пауло Дибала и Лионель Месси.

22 марта сборная Аргентины сыграет с Уругваем, 26 марта — со сборной Бразилии.

