Марокко, Испания и Португалия создадут совместные комиссии для подготовки к ЧМ-2030

Королевская марокканская федерация футбола (FRMF) заявила, что Марокко, Испания и Португалия создадут совместные комиссии с целью объединения усилий трех стран для подготовки к проведению чемпионата мира по футболу 2030 года.

Отмечается, что договоренность была достигнута в Сале на встрече президента FRMF Фаузи Лекжаа с главой Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Рафаэлем Лузаном.

В 2030 году исполнится 100 лет с момента проведения первого чемпионата мира в истории. Турнир пройдет в Марокко, Португалии и Испании. Еще три игры состоятся в Южной Америке: в Уругвае, Парагвае и Аргентине.