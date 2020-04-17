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Марко Матерации: «После финала ЧМ-2006 меня критиковали мои же соотечественники, а должны были целовать землю, по которой я ходил»

05:56
Марко Матерацци падает после удара Зинедина Зидана. Фото ФИФА
Марко Матерацци падает после удара Зинедина Зидана. Фото ФИФА
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Экс-защитник сборной Италии Марко Матерацци во время прямого эфира в Instagram вспомнил про инцидент в финале чемпионата мира-2006. Тогда итальянец спровоцировал полузащитника сборной Франции Зинедина Зидана, который ударил соперника головой в грудь и был удален.

— Зидана защищали французы, а меня критиковали мои же соотечественники. Для меня они не настоящие итальянцы, — сказал Матерации. — Я патриот, и я всегда защищал цвета Италии. Их критика — то, что ранило меня больше всего после того чемпионата мира. Эти люди должны были целовать землю, по которой я ходил, так как я забил гол.

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