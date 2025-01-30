Куртуа заявил, что готов вернуться в сборную Бельгии после увольнения Тедеско

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа сообщил, что готов вернуться в сборную Бельгии.

«Пока не хочу слишком много говорить об этом, но это правда, что я позвонил тренеру сборной. Он скоро приедет в Мадрид. Возвращение выглядит неплохо, моей целью всегда было попасть на чемпионат мира-2026. Посмотрим, что будет в будущем, но в данный момент все складывается позитивно», — цитирует Куртуа VTM.

Также 32-летний вратарь подтвердил, что его решение уйти из национальной команды было связано с предыдущим тренером сборной Доменико Тедеско.

«Это было исключительно из-за предыдущего тренера. По определенным причинам у нас с ним возникли разногласия. Думаю, в итоге мы увидели, что я был прав», — добавил Куртуа.

Летом 2024 года Куртуа сообщил, что приостановил карьеру в сборной из-за конфликта с Тедеско. В январе этого года специалиста уволили из сборной Бельгии. Его сменил француз Руди Гарсия.