Сборная Косово победила Швецию в матче отбора чемпионата мира-2026

Сборная Косово дома обыграла Швецию в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 2:0.

У хозяев голы по голу забили полузащитник Элвис Рексбечай на 26-й минуте и нападающий Ведат Мурики на 42-й минуте.

На 90+1-й минуте хавбек сборной Косово Линдон Эмерлаху получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Сборная Косово набрала 3 очка и занимает второе место в таблице группы B. Швеция с 1 очком — на третьей строчке.