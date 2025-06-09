Сборные Казахстана и Северной Македонии встретятся в 4-м туре отборочного турнира чемпионата мира 2026 в понедельник, 9 июня. Матч пройдет на «Астана-Арене» в Астане (Казахстан). Начало — в 17.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи Казахстан — Северная Македония можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире смотреть игру можно на онлайн-платформе Okko по платной подписке.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа J.

09 июня 2025, 17:00. Астана Арена (Астана)

В группе J Казахстан набрал три очка и занимает третье место, а Северная Македония с пятью баллами располагается на второй строчке.

Ответный матч пройдет 13 октября.

ЧМ-2026 состоится в США, Канаде и Мексике.

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