Карлес Пуйоль: «Иньеста перенес множество травм, но никогда не сдавался и был вознагражден»

Бывший защитник сборной Испании Карлес Пуйоль вспомнил о победе на чемпионате мира-2010. Сегодня, 11 июля, исполнилось ровно 10 лет триумфу испанцев. В финальном матче они обыграли Голландию 1:0, единственный мяч в дополнительное время провел Андрес Иньеста.

— Это был запоминающийся момент, — цитирует официальный сайт ФИФА Пуйоля. — Приятно закончить чемпионат мира чемпионами, частью команды, которая очень усердно работала. Мы заслужили это.

Я очень рад за Андреса. Он прошел непростые времена, перенес множество травм, но никогда не сдавался. Он старался и был вознагражден. Он действительно это заслужил.