The New York Times: ФИФА рассмотрит вариант с увеличением числа участников ЧМ-2030 до 64 команд

ФИФА собирается рассмотреть вопрос по увеличению количества участников чемпионата мира 2030 года до 64 сборных, сообщает The New York Times.

Отмечается, что расширение числа команд будет единовременным и может произойти в честь 100-летия с проведения первого чемпионата мира. Предложение заинтересовало президента ФИФА Джанни Инфантино, который также добавил, что оно требует более тщательного анализа.

Чемпионат мира-2030 пройдет в Марокко, Португалии и Испании. Еще три игры состоятся в Южной Америке — в Уругвае, Парагвае и Аргентине. Таким образом, турнир впервые пройдет на разных континентах.

Следующий чемпионат мира пройдет в 2026 году в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Участие в нем впервые в истории примут 48 сборных. Число команд в финальном турнире было увеличено с 32.