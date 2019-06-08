Испания и Португалия обсуждают возможность совместной заявки для проведения ЧМ-2030

Королевская испанская футбольная федерация (RFES) и федерация футбола Португалии начали переговоры о подаче совместной заявки на проведение чемпионата мира-2030, сообщает официальный сайт RFES.

В сообщении пресс-службы отмечается, что представители федераций уже провели несколько встреч. Правительство Испании и Португалии считают, что совместная заявка для проведения ЧМ-2030 благоприятно отразится на развитии стран.

Ранее сообщалось, что Аргентина, Чили, Парагвай и Уругвай хотят также подать совместную заявку на проведение ЧМ-2030.

🚨OFICIAL🚨 Las Federaciones Española y Portuguesa inician el análisis de una candidatura conjunta para el Mundial de 2030



➡ Los gobiernos de ambos países serán una parte fundamental para su desarrollo



ℹ Más info: https://t.co/9tKAvdnn39 pic.twitter.com/MhB6UE6BQf — RFEF (@rfef) 8 июня 2019 г.

Аргентина, Чили, Парагвай и Уругвай хотят подать совместную заявку на проведение ЧМ-2030

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