14:54 | Футбол — Чемпионат мира

Испания и Португалия обсуждают возможность совместной заявки для проведения ЧМ-2030

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Королевская испанская футбольная федерация (RFES) и федерация футбола Португалии начали переговоры о подаче совместной заявки на проведение чемпионата мира-2030, сообщает официальный сайт RFES.

В сообщении пресс-службы отмечается, что представители федераций уже провели несколько встреч. Правительство Испании и Португалии считают, что совместная заявка для проведения ЧМ-2030 благоприятно отразится на развитии стран.

Ранее сообщалось, что Аргентина, Чили, Парагвай и Уругвай хотят также подать совместную заявку на проведение ЧМ-2030.

 

Аргентина, Чили, Парагвай и Уругвай хотят подать совместную заявку на проведение ЧМ-2030

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