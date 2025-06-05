Южная Корея и Иордания вышли на ЧМ-2026

Сборная Южной Кореи на выезде обыграла Ирак в матче 9-го тура третьего этапа азиатского отборочного турнира ЧМ-2026 — 2:0.

У гостей забили Ким Джин Гю и О Хен Гю.

Благодаря этой победе сборная Южной Кореи вернулась на первое место в группе B с 19 очками и досрочно обеспечила себе выход в финальный турнир ЧМ-2026. Также победа корейцев вывела на ЧМ-2026 Иорданию — за тур до конца третьей стадии азиатского отборочного турнира она занимает второе место с 16 очками, а Ирак, идущий третьим, отстает на 4 очка.

ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 3-й раунд. Группа B.

05 июня 2025, 21:15. ()

В другом матче группы B Палестина победила Кувейт (2:0). Палестинцы идут на пятом месте в группе с 9 очками, Кувейт — на последней, шестой строчке.

ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 3-й раунд. Группа B.

05 июня 2025, 21:15. ()

В параллельных матчах группы A Иран уступил Катару (0:1), а Киргизия сыграла вничью с КНДР (2:2).

ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 3-й раунд. Группа A.

05 июня 2025, 21:15. Suheim bin Hamad Stadium (Доха)

ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 3-й раунд. Группа A.

05 июня 2025, 21:15. ()

Иран возглавляет группу A с 20 очками и уже обеспечил себе выход на ЧМ-2026. Вторую строчку занимает Узбекистан (18 очков), который тоже отобрался на мировое первенство. ОАЭ (14 очков) занимает третье место, Катар (13 очков) идет на четвертой строчке. Киргизия (7 очков) — на пятой строчке, а КНДР (3 очка) — на последнем, шестом месте.