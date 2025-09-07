Холанн поранился о дверь автобуса, ему наложили три шва на подбородке

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн травмировал подбородок в расположении сборной Норвегии, в результате чего ему наложили три шва.

В своих соцсетях футболист опубликовал два фото, на которых видна рана.

«Только что ударился о дверь автобуса. Наложили три шва. На самом деле выглядит вполне неплохо», — подписал публикацию Холанн.

Эрлин Холанн. Фото соцсети

4 сентября сборная Норвегии одержала победу над Финляндией (1:0) в товарищеском матче. 25-летний Холанн забил единственный гол в этой игре.

9 сентября норвежская команда сыграет с Молдавией в отборе чемпионата мира-2026.