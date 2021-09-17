Глава Ла Лиги обвинил ФИФА в манипуляции данными после опроса о проведении ЧМ
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас раскритиковал ФИФА после результатов опроса по поводу идеи проведения чемпионатов мира чаще, чем раз в четыре года.
«Само исследование ФИФА противоречит своему заголовку. Все возрастные группы предпочитают проводить чемпионат мира каждые 4 года. Как ФИФА заслуживает доверия, если она манипулирует своими собственными данными?», — написал Тебас в Twitter.
Опрос на сайте ФИФА звучит так: «Большинство болельщиков выступают за более частое проведение чемпионатов мира». Первое место в опросе занимает вариант проведения ЧМ каждые четыре года (45 процентов голосов).
Остальные три варианта (каждые год, два и три года) в общей сложности набрали 55 процентов голосов, но по отдельности сильно уступают первому варианту. Опрос проводился среди 15 008 человек.
La propia encuesta de @FIFAcom— Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) September 16, 2021
concluye lo contrario que se?ala su titular (ver gr?fico) .Todas las franjas de edad prefieren un mundial cada 4 a?os por amplia diferencia.
?Como va a ser cre?ble la @FIFAcom si manipula sus propios datos? Una m?s???https://t.co/gwzL5l93B8 pic.twitter.com/ukwpvffl0d
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