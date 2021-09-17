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Глава Ла Лиги обвинил ФИФА в манипуляции данными после опроса о проведении ЧМ

09:11
Хавьер Тебас. Фото Twitter
Хавьер Тебас. Фото Twitter

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас раскритиковал ФИФА после результатов опроса по поводу идеи проведения чемпионатов мира чаще, чем раз в четыре года.

«Само исследование ФИФА противоречит своему заголовку. Все возрастные группы предпочитают проводить чемпионат мира каждые 4 года. Как ФИФА заслуживает доверия, если она манипулирует своими собственными данными?», — написал Тебас в Twitter.

Опрос на сайте ФИФА звучит так: «Большинство болельщиков выступают за более частое проведение чемпионатов мира». Первое место в опросе занимает вариант проведения ЧМ каждые четыре года (45 процентов голосов).

Остальные три варианта (каждые год, два и три года) в общей сложности набрали 55 процентов голосов, но по отдельности сильно уступают первому варианту. Опрос проводился среди 15 008 человек.

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Роман Шишов все материалы автора

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