Гаттузо дал пощечины футболистам сборной Италии в перерыве матча с Эстонией

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо дал футболистам пощечины в перерыве матча группового этапа отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года с Эстонией (5:0), сообщает защитник национальной команды Алессандро Бастони.

Слова Бастони позже подтведил нападающий Джакомо Распадори.

«Говорил ли Бастони о пощечинах Гаттузо в переносном смысле? Нет, он дал нам пощечины. Я также получил по шее. За эти дни он придал нам решимости и упорства. Мы талантливые игроки, нам просто нужно проявить себя на поле и доказать это», — сказал футболист в интервью Sky Sport Italia.