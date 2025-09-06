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6 сентября 2025, 12:38

Гаттузо дал пощечины футболистам сборной Италии в перерыве матча с Эстонией

Сергей Ярошенко
Дженнаро Гаттузо.
Фото Reuters

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо дал футболистам пощечины в перерыве матча группового этапа отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года с Эстонией (5:0), сообщает защитник национальной команды Алессандро Бастони.

Слова Бастони позже подтведил нападающий Джакомо Распадори.

«Говорил ли Бастони о пощечинах Гаттузо в переносном смысле? Нет, он дал нам пощечины. Я также получил по шее. За эти дни он придал нам решимости и упорства. Мы талантливые игроки, нам просто нужно проявить себя на поле и доказать это», — сказал футболист в интервью Sky Sport Italia.

После перерыва итальянцы забили пять голов. Для 47-летнего Гаттузо матч с Эстонией стал дебютным на посту главного тренера сборной Италии.

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Дженнаро Гаттузо
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