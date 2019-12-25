FourFourTwo назвал 10 лучших матчей десятилетия

Портал FourFourTwo составил топ-50 лучших матчей последнего десятилетия. Возглавил рейтинг полуфинальный матч чемпионата мира-2014, в котором сборная Германии со счетом 7:1 разгромила Бразилию. В топ-8 вошли пять встреч с участием «Барселоны». Среди них — разгромы «Реала» (5:0) и «ПСЖ» (6:1).

10 лучших матчей десятилетия

1. Бразилия — Германия 1:7 — 8 июля 2014 года

2. «Манчестер Сити» 3:2 «КПР» — 13 мая 2012 года

3. «Барселона» 5:0 «Реал» — 29 ноября 2010 года

4. «Барселона» 6:1 «ПСЖ» — 8 марта 2017 года

5. «Реал» 2:3 «Барселона» — 23 апреля 2017 года

6. «Ливерпуль» 4:3 «Боруссия» Д — 14 апреля 2016 года

7. «Барселона» 2:2 «Челси» — 24 апреля 2012 года

8. «Барселона» 1:0 «Интер» — 28 апреля 2010 года

9. «Ньюкасл» 4:4 «Арсенал» — 5 февраля 2011 года

10. «Челси» 2:2 «Тоттенхэм» — 2 мая 2016 года