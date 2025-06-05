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5 июня 2025, 21:45

Финляндия — Нидерланды: время начала и где смотреть матч отбора ЧМ-2026

Финляндия и Нидерланды сыграют в отборочном турнире чемпионата мира 2026 7 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Вирджил ван Дейк (сборная Нидерландов).
Фото Global Look Press

Сборные Финляндии и Нидерландов встретятся в 3-м туре отборочного турнира чемпионата мира 2026 в субботу, 7 июня. Матч пройдет на Олимпийском стадионе в Хельсинках (Финляндия). Начало — в 21.45 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи Финляндия — Нидерланды можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире игру покажут на онлайн-платформе Okko по платной подписке.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа G.
07 июня 2025, 21:45. Олимпийский (Хельсинки)
Финляндия
0:2
Нидерланды

В группе G Финляндия набрала 4 очка и занимает второе место в группе, а Нидерланды пока не заработали ни одного балла и располагаются на четвертом месте.

Ответный матч состоится 12 октября.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике.

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