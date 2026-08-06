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6 августа, 23:10

FIFPro обвинила Инфантино в злоупотреблении полномочиями

Руслан Минаев
Джанни Инфантино.
Фото Getty Images

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) заявила, что глава ФИФА Джанни Инфантино превысил свои полномочия после плана по продаже доли прав на чемпионат мира частным инвесторам.

«План, способный навсегда изменить структуру собственности и управления чемпионатом мира по футболу, а также коммерциализировать соревнования, которые создавали целые поколения игроков, был разработан втайне, обсуждался за закрытыми дверями и был почти согласован до того, как совет ФИФА, ассоциации-члены, игроки и признанные заинтересованные стороны узнали о его существовании. Это не просто управленческая ошибка. Это вопиющее злоупотребление президентскими полномочиями», — говорится в заявлении FIFPro.

3 августа сообщалось, что УЕФА, Азиатская конфедерация футбола (АФК) и Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) рассматривают возможность создания альтернативных международных турниров, если Инфантино не покинет свой пост.

6 августа стало известно, что УЕФА не прекратит бойкот турниров ФИФА, несмотря на то, что Инфантино принес извинения и отозвал план о продаже прав на ЧМ.

Джанни Инфантино.КАФ поддержала Инфантино после скандала с продажей прав на ЧМ. УЕФА не отказался от бойкота

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