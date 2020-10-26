Диего Марадона мечтает забить Англии правой рукой

Бывший капитан сборной Аргентины Диего Марадона рассказал, что мечтает еще раз забить гол рукой в ворота Англии. В матче 1/4 финала ЧМ-1986 Марадона поразил ворота англичан (2:1) рукой. Арбитр гол засчитал, Аргентина в результате выиграет тот турнир, а Марадона после игры назовет этот момент «рукой бога».

— Мечтаю забить еще один гол англичанам, на этот раз правой рукой, — приводит France Football слова Марадоны.