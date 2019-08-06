Четырем чиновникам выдвинуты обвинения по делу об организации ЧМ-2006

Прокуратура Швейцарии выдвинула обвинения четырем чиновникам по делу об организации чемпионата мира-2006, сообщает AP. В их число вошли бывшие президенты Немецкого футбольного союза Тео Цванцигер и Вольфганг Нирсбах, а также заместитель главы оргкомитета ЧМ-2006 Хорст Шмидт и экс-генсек ФИФА Урс Линси.

По версии следствия они утаили от членов оргкомитета чемпионата мира истиннце цели выплаты 10,3 миллиона швейцарских франков (6,7 миллиона евро) членам исполкома ФИФА.

В октябре 2015 года появилась информация о том, что Германия подкупила функционеров ФИФА для получения права проведения чемпионата мира.