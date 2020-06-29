Чемпионат мира имени Марадоны. На нем великий аргентинец забил два легендарных гола

29 июня 1986 года сборная Аргентины второй раз в истории выиграла чемпионат мира, обыграв в финале команду ФРГ.

Финальный матч завершился со счетом 3:2 в пользу аргентинцев. В составе Германии отличились Карл-Хайнц Румменигге и Руди Феллер. За Аргентину забили Хосе Браун, Хорхе Вальдано и Хорхе Бурручага.

В составе аргентинской сборной выступал Диего Марадона, который был капитаном команды. На этом турнире футболист запомнился двумя легендарными голами в 1/4 финала против Англии.

На 51-й минуте десятый номер сборной Аргентины забил гол рукой, после чего заявил, что это была «рука бога». А через три минуты снова Марадона поразил ворота уже по всем правилам, совершив прорыв через полполя. В 2002 году болельщики выбрали его лучшим голом XX века.