Бразилия сыграет с Колумбией в 13-м туре квалификации чемпионата мира 2026 21 марта

Сборные Бразилии и Колумбии сыграют в ответном матче 13-го тура отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Южной Америке в ночь на 21 марта. Игра состоится на Национальном стадионе имени Мане Гарринчи в Бразилии. Стартовый свисток прозвучит в 3.45 по московскому времени.

Ключевые события встречи Бразилия — Колумбия будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры из эфира федерального канала доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции) по платной подписке.

Первая игра, которая состоялась 17 ноября 2023 года, завершилась со счетом 2:1 в пользу колумбийцев.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир.

21 марта, 03:45. Estadio Nacional de Brasilia Mane Garrincha (Бразилиа)

