Блаттер считает, что Германия, Япония и США могут принять чемпионат мира-2022 вместо Катара

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер поделился мнением о возможном переносе чемпионата мира-2022 из Катара. Ранее было опубликовано обвинительное заключение прокуратуры США по делу о взятках чиновникам ФИФА при выборе хозяев чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.

— США могут провести в 2022 году вместо 2026 года, — цитирует Блаттера Bild. — Они способны, это не научная фантастика! Япония могла бы это сделать. К счастью, будет только 32 команды, а не 48. Не нужно больших организационных усилий.

Германия также может принять турнирн. Но это будет означать, что после 2018 года чемпионат мира снова будет организован в Европе. Следовательно, Европа не будет первым вариантом.