Швайнштайгер — о поражении Германии от Словакии: «Ни на минуту не верил в нашу победу»

Бывший полузащитник сборной Германии Бастиан Швайнштайгер раскритиковал футболистов национальной команды после поражения от Словакии (0:2) в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

«Мне очень жаль. Но я ни на минуту я не верил в нашу победу. Ничего не получалось. Это тяжелое поражение. Мы сыграли очень плохо. Мы плохо отдавали передачи, мы не представляли никакой угрозы. Если хочешь что-то выиграть, нужно проявить стойкость. Также я должен спросить себя: когда я в последний раз видел, как немецкие болельщики освистывали своих игроков? Это действительно ранило мое сердце. Мы должны быть рады, если пройдем на чемпионат мира с такой игрой», — приводит слова Швайнштайгера Footmercato.

7 сентября сборная Германии сыграет с Северной Ирландией в отборочном турнире ЧМ. Матч пройдет в Кельне и начнется в 21.45 по московскому времени.