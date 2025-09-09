Сборные Азербайджана и Украины встретятся в групповом этапе отборочного турнира на чемпионат мира 2026 во вторник, 9 сентября. Игра состоится на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку (Азербайджан). Начало — в 19.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи Азербайджан — Украина можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России в прямом эфире матч покажут в онлайн-кинотеатре Okko по платной подписке.

Ответная встреча запланирована на 13 октября в Польше.

Отборочный турнир на ЧМ-2026 в Европы пройдет с 21 марта 2025-го по 31 марта 2026-го. Чемпионат мира 2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.