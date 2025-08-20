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20 августа 2025, 08:49

Ассоциация тренеров Италии требует отстранить сборную Израиля от международных матчей

Павел Лопатко

Ассоциация тренеров Италии просит руководителя национальной футбольной федерации Габриэлю Гравине отправить запросы в ФИФА и УЕФА о временном отстранении сборной Израиля от международных матчей, сообщает ANSA.

В обращении говорится, что сборную Израиля нужно отстранить из-за ситуации в секторе Газа.

Команды Италии и Израиля находятся в группе I отборочного турнира чемпионата мира-2026. 8 сентября запланирован их матч на нейтральном поле в Венгрии. 14 октября должна состояться игра в итальянском Удине.

Италия после двух матчей занимает третье место в группе I, набрав три очка. Команда Израиля идет на втором месте (шесть очков после трех матчей).

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