Асамоа Гьян: «Промах с пенальти в матче с Уругваем преследует меня до сих пор. После игры я всю ночь плакал»

Бывший нападающий сборной Ганы Асамоа Гьян вспомнил о своем промахе с пенальти на последних секундах матча 1/4 финала ЧМ-2010 против Уругвая (1:1, 2:4 — по пенальти). Если бы Гьян забил, то сделал бы Гану первой африканской страной, вышедшей в полуфинал мирового первенства.

— Тот промах с пенальти в 2010 году преследует меня по сей день, — сказал в интервью TV3 Ghana Гьян. — До сих пор вспоминаю его, когда остаюсь один на один с собой. Иногда кажется, что я должен вернуться назад, чтобы исправить свою ошибку, но я знаю, что этот момент будет со мной до конца жизни. Я готов смириться, потому что уже не могу с этим ничего поделать. Я пошел к точке, чтобы помочь своей стране, а в итоге оказался злодеем. Это была просто катастрофа, безумие. Я тогда не спал всю ночь, потому что до самого утра плакал. К утру я успокоился, только потому, что плакать было уже нечем. Все, чего я хотел — получить еще один шанс, пусть даже и не в футболе. Что ж, не я, так мои дети когда-нибудь сделают то, чего не смог я.