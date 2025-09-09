Армения — Ирландия: трансляция матча отбора ЧМ-2026 начнется в 19.00 мск
Армения и Ирландия сыграют в отборочном турнире ЧМ-2026 9 сентября
Сборные Армении и Ирландии встретятся в групповом этапе отборочного турнира на чемпионат мира 2026 во вторник, 9 сентября. Игра состоится на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна в Ереване (Армения) и начнется в 19.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями встречи Армения — Ирландия можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России в прямом эфире матч покажут в онлайн-кинотеатре Okko по платной подписке.
Ответная встреча запланирована на 14 октября в Ирландии.
Отборочный турнир на ЧМ-2026 в Европы пройдет с 21 марта 2025-го по 31 марта 2026-го. Чемпионат мира 2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.
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