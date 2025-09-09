Сборные Армении и Ирландии встретятся в групповом этапе отборочного турнира на чемпионат мира 2026 во вторник, 9 сентября. Игра состоится на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна в Ереване (Армения) и начнется в 19.00 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа F.

09 сентября 2025, 19:00. Республиканский им. Вазгена Саркисяна (Ереван)

Следить за ключевыми событиями встречи Армения — Ирландия можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России в прямом эфире матч покажут в онлайн-кинотеатре Okko по платной подписке.

Ответная встреча запланирована на 14 октября в Ирландии.

Отборочный турнир на ЧМ-2026 в Европы пройдет с 21 марта 2025-го по 31 марта 2026-го. Чемпионат мира 2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.