Аргентина, Чили, Парагвай и Уругвай хотят подать совместную заявку на проведение ЧМ-2030

Президенты Аргентины, Чили, Парагвая и Уругвая планируют представить совместную заявку на организацию чемпионата мира в 2030 году, сообщает пресс-служба президента Аргентины Маурисио Макри.

– Президенты Аргентины, Чили, Парагвая и Уругвая решили представить свою совместную кандидатуру на организацию Чемпионата мира по футболу в 2030 году. Президенты через четыре соответствующих футбольных ассоциации решили высказать FIFA общую позицию по празднованию 100-летия первого чемпионата мира, который прошел в Уругвае в 1930 году, – написано в сообщении пресс-служба президента Аргентины.

В прошлом году министр спорта Уругвая Фернандо Касерес сообщал, что страна хочет отметить 100-летний юбилей чемпионатов мира организацией ЧМ-2030. Касерес также заявлял ранее, что надеется на поддержку России в процессе заявки.

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