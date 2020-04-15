Арбитр чемпионата мира в России: «Дружбе с Неймаром конец»

Голландский арбитр Бьерн Кайперс, выступая в телевизионной программе Op1, заявил, что между ним и нападающим сборной Бразилии Неймаром уже никогда не будет дружеских отношений. Так он отреагировал на слова комментатора Йеруна Груэтера, работавшего на игре российского чемпионата мира-2018 между бразильской и костариканской командами (2:0).

Тот, видя очередной диалог судьи и футболиста, отметил, что дружбе конец. И Кайперс спустя два года подтвердил это: «Мы больше никогда не будем друзьями». В ходе игры рефери не раз обращался к Неймару, делая ему устные внушения. А однажды поверил бразильцу и назначил пенальти после его падения. Ошибку судьи заметил видеоарбитр Данни Маккели, и Кайперс изменил свое решение.

Спустя несколько месяцев нападающий стал инициатором еще одного конфликта, когда «ПСЖ» играл в Лиге чемпионов с «Наполи» (1:1). На 90-й минуте Неймару не понравилось, как Кайперс установил «стенку», а после игры стал обвинять судью в том, что тот оскорбил его: «Рефери сказал мне то, что не должен был произносить. Это неуважительно. Не хочу повторять его слова. Этим должен заняться тот, кто руководит футболом. Нас просят уважать арбитров, и они должны к нам относиться таким же образом».

«Ничего неуважительного Неймару не говорил, — отреагировал голландец в интервью Tubantia. — Наоборот, сказал ему, что он отличный футболист. Все, что я говорил, записывалось. Поверьте мне, ничего такого не было». (Александр Бобров)