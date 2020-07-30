Англия забила самый знаменитый гол-фантом в истории. Помог советский судья

Сегодня, 30 июля, исполнилось 54 года финальному матчу чемпионата мира-1966 между Англией и ФРГ. Хозяева турнира англичане победили в дополнительное время со счетом 4:2 и первый и пока единственный раз в истории завоевали трофей.

Форвард сборной Англии Джефф Херст забил три мяча и остается единственным автором хет-трика в финале ЧМ. Самым известным его голом стал второй и победный. На 101-й минуте мяч после его удара попал в перекладину, ударился о землю и отскочил в поле. Арбитр встречи швейцарец Готтфрид Динст не был уверен, пересек ли мяч линию ворот и побежал за консультацией к советскому лайнсмену Тофику Бахрамову. Тот уверенно показал на центр поля.

Споры о справедливости решения Бахрамова не утихают и спустя более полувека. В январе 2016 года канал Sky Sports воссоздал момент на компьютере и пришел к выводу, что гол все-таки был.