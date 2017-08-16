44 города Канады, Мексики и США готовы принять чемпиона мира-2026

Объединенный организационный комитет Канады, Мексики и США готовит заявку в Международную федерацию футбола (ФИФА) на проведение чемпионата мира 2026 года, сообщает AP. В расширенный список вошли 49 стадионов из 44 городов. Предполагается, что к сентябрю данный перечень уменьшится до 25 арен и 12 городов.

Официальная заявка в ФИФА должна быть подана в марте. Ранее сообщалось, что на проведение мирового первенства-2026 претендует и Марокко. Напомним, что в этом чемпионате мира примут участие 48 национальных команд. На данный момент в плей-офф турнира выходит 32 сборные.