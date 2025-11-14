Футбол
14 ноября, 15:45

В Дублине сорвался не только Криштиану: другие звезды сборной Португалии чуть не подрались со своими фанатами

Диаш и Силва чуть не подрались с фанатами после поражения Португалии от Ирландии
Роман Кольцов
Корреспондент
Рубен Диаш, Бернарду Силва и Карим Адейеми.
Фото Getty Images
Пришлось оттаскивать их за руки.

После гостевого поражения сборной Португалии от национальной команды Ирландии (0:2) в матче отборочного турнира ЧМ-2026 на стадионе в Дублине накалилась обстановка. Гостевые трибуны выражали недовольство результатом и игрой команды, а Рубен Диаш и Бернарду Силва вступили в перепалку с фанатами. Жоау Феликс пытался успокоить партнеров, но безуспешно.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа F.
13 ноября, 22:45. Aviva Stadium (Дублин)
Ирландия
2:0
Португалия

Что произошло

После финального свистка португальские болельщики на стадионе выглядели разъяренными, когда игроки подошли к трибунам, чтобы поблагодарить их за поддержку. Диашу и Силве не понравилась такая реакция, и вечер для команды Роберто Мартинеса стал еще более напряженным.

Рубен и Бернарду вступили в перепалку с фанатами. Защитник в ответ на оскорбления показал на свои глаза, а затем указал пальцами на фанатов, как бы намекая, что все видит.

Затем включился Силва, которого очень хотел оттащить Феликс, но у него не получилось: полузащитник оттолкнул Жоау и пошел к ультрас, активно жестикулируя.

Позднее пришлось вмешаться стюардам и остальным футболистам.

Красная карточка Роналду — главная тема

Но главной темой для обсуждения после матча, конечно же, стало удаление Криштиану Роналду за удар локтем в спину защитника ирландцев Дару О`Ши. Сначала арбитр Гленн Нюберг показал нападающему желтую карточку, но после консультации с ВАР достал из кармана красную.

Роналду удалился не вовремя — за тур до конца отборочного турнира. В случае длительной дисквалификации он рискует пропустить не только встречу против Армении 16 ноября, но и старт чемпионата мира-2026. Однако для этого португальцам еще надо туда попасть.

СМИ в Португалии сообщают, что Криштиану уже покинул расположение национальной команды и отправился в Саудовскую Аравию. Из-за дисквалификации звезда «Аль-Насра» все равно не сыграет в воскресном матче, но он мог бы и остаться с командой, ведь носит капитанскую повязку.

Криштиану Роналду.Роналду получил прямую красную карточку против Ирландии. Теперь рискует пропустить старт ЧМ

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес встал на защиту Роналду:

«Красная карточка для капитана, который ни разу не удалялся в 226 матчах... Я думаю, это уже заслуживает уважения, и сегодня наказание показалось мне чрезмерным, поскольку он действовал в интересах команды. В течение 58-60 минут в штрафной площадке его хватали, тянули, толкали, и когда он попытался освободиться от опеки защитника... Думаю, действие выглядит хуже, чем было на самом деле. Это не был удар локтем — скорее движение всем телом, но с позиции камеры это выглядит как локоть. Мы принимаем решение судьи. Единственное, что оставляет неприятный осадок, — вчера на пресс-конференции тренер соперников говорил о возможном влиянии на судей, а сегодня крупный центральный защитник так театрально падает после разворота Криштиану», — цитирует испанского тренера ESPN.

Бернарду Силва
Жоау Феликс
Сборная Ирландии по футболу
Сборная Португалии по футболу
  • морпех

    Ну здесь же именно в плане сарказма - "такое лицо"!))Могли бы вовсе не из футбола и вместо Кри , кота какого - нибудь..

    14.11.2025

  • Kirill Boglovsky

    Казалось бы, при чем тут фото с игрой против Германии. Я малость офонарел - вдруг Адейеми оказался в Ирландии.

    14.11.2025

  • Инсайды 100% !!

    14.11.2025

    • «Таким числом никого не впечатлить». Мбаппе забил 400 голов в карьере раньше, чем Месси и Роналду

    «Спрашивайте тех, кто придумывает правила». Италия рискует не выйти на ЧМ-2026 напрямую, Гаттузо зол на ФИФА и регламент отборочного турнира

    Takayama

