Сегодня, 14:00

Испания и Норвегия одной ногой на чемпионате мира, Португалии нужно выиграть без Роналду, Германии достаточно ничьей

Португалия сыграет с Арменией в 10-м туре отбора ЧМ-2026, Испания — с Турцией
Андрей Кузичев
Корреспондент
Футболисты сборной Испании празднуют гол в ворота Грузии (4:0) в матче отбора ЧМ-2026.
Фото AFP
Главные интриги заключительного тура отборочного турнира ЧМ-2026 в Европе.

Напомним регламент отборочного турнира, в котором разыгрываются шестнадцать путевок на ЧМ-2026. Напрямую квалификацию проходят двенадцать победителей групп. На данный момент билеты в Северную Америку забронировали Англия, Франция и Хорватия.

Те, кто финишируют вторыми, попадают в плей-офф, где к ним добавятся четыре сборные с лучшим рейтингом по итогам выступлений в Лиге наций (из числа победителей групп). Далее — уже весной — шестнадцать команд образуют четыре квартета, где по олимпийской системе разыграют четыре последних пропуска на мировое первенство.

Группа А. На бумаге — Германия очевидный фаворит. Но мы же помним, что отборочный цикл начался для немцев с поражения в Словакии. Теперь команде Юлиана Нагельсманна достаточно сыграть вничью, так как у нее есть преимущество по ключевому параметру — соотношению забитых и пропущенных мячей. Словакам же, которые гарантировали себе участие в стыках, для подъема на первое место нужна только победа. А Северная Ирландия вышла в плей-офф благодаря своему выступлению в ЛН.

Лука Модрич против Арни Фредериксберга.Хорватия едет на чемпионат мира, для Германии и Нидерландов все решится в последнем туре

Группа В. Косово может сравняться со Швейцарией по набранным очкам, но трудно поверить, что даже при таком развитии событий команда Мурата Якина будет разгромлена с перевесом в шесть мячей. Так что косоварам предстоит играть в стыках вместе со Швецией. Проваливших отбор скандинавов выручил успех в ЛН.

Группа С. Один из самых интригующих квартетов, где судьба прямой путевки решится в очном споре претендентов, которые в субботу набрали 1 очко на двоих. Шотландия будет верить в родные стены, потому что ее устроит только победа. А «Хэмпден Парк» примет второй за год судьбоносный матч — весной шотландцы после гостевой победы проиграли здесь в переходных играх ЛН Греции (0:3).

Группа D. Франция сыграет на мировом первенстве восьмой раз подряд и в семнадцатый — в истории. На кону осталась путевка в стыки, которую в очном споре разыграют Исландия и Украина. Благодаря лучшей разности мячей островитянам будет достаточно ничьей, тогда как их сопернику нужна только победа.

Группа Е. Испания финиширует первой, а Турция сыграет в стыках. Это не прогноз, а практически констатация фактов. «Красной фурии» дома можно даже проиграть и не потерять при этом первое место. Исключение — поражение с разницей в семь мячей, что в здравом уме допустить нельзя даже теоретически.

Группа F. Португалия могла уже дважды забронировать за собой первое место, но набрала за последние туры только одно очко. Теперь без дисквалифицированного капитана Криштиану Роналду ей нужно обыгрывать в Порту лишенную турнирной мотивации Армению. Но может хватить и ничьей, если в параллельном матче тоже не удастся определить победителя либо Венгрия выиграет с разностью не более трех мячей.

Рубен Диаш, Бернарду Силва и&nbsp;Карим Адейеми.В Дублине сорвался не только Криштиану: другие звезды сборной Португалии чуть не подрались со своими фанатами

Ирландии — без всяких оговорок — для попадания в стыки нужна победа в Будапеште. В свою очередь венгры взлетят на первое место в двух случаях — при поражении португальцев и собственной победе или при ничьей лидера и своем выигрыше в четыре мяча.

Если голевой баланс при равном количестве очков окажется идентичным, то учитываться в порядке очередности будут следующие показатели: количество забитых мячей во всех матчах; наибольшее количество очков в очных встречах; разность мячей в очных встречах; наибольшее количество мячей в очных встречах; количество гостевых мячей в очных встречах; наименьшее количество дисциплинарных очков (1 за желтую и 3 за красную карточку); жеребьевка.

Группа G. Все в руках Нидерландов. Даже домашняя ничья с Литвой гарантирует команде Роналда Кумана первое место и прямую путевку на ЧМ. А Польша отправится в стыки с вероятностью в 99,9 процента. Но даже если голландцы проиграют, а поляки победят на Мальте, текущее соотношение мячей («+19») создает «Оранжевым» подушку безопасности. У преследователя разность всего лишь «+6», и не нужно быть математиком, чтобы оценить вероятность подъема «Белых орлов» на первое место как околонулевую.

Группа Н. Румыния попала в стыки благодаря заработанному в ЛН рейтингу. А судьбу первого места в очном споре решат Австрия и Босния. В данной паре нет никаких сложных раскладов: команде Ральфа Рангника достаточно не проиграть, тогда как балканцев устроит только победа.

Группа I. Чудеса, конечно, случаются, но преимущественно — в сказках. А нынешняя Италия на роль волшебника никак не тянет. Больше того, в Кишиневе «Скуадра адзурра» только на последних минутах дожала Молдавию, тогда как Норвегия улучшила свою и без того прекрасную разность мячей до отметки «+29». Соответственно, чтобы получить прямую путевку в Америку и избежать нелюбимых Италией стыков, ей нужно выиграть со счетом 9:0. Верите?

Группа J. Бельгия принимает Лихтенштейн, и тут все очевидно. Чтобы сохранить первое место, «Красным дьяволам» нужно выиграть, но даже сенсация в виде ничьей их устроит. Маловероятно, что кто-то из преследователей выиграет и превзойдет текущую разность мячей команды Руди Гарсии («+15»).

Эпизод матча Дания&nbsp;&mdash; Белоруссия 15&nbsp;ноября 2025 года.Выход Испании и Швейцарии — формальность, Казахстан отсрочил триумф Бельгии, а белорусы едва не обыграли Данию

Так что в Кардиффе в очном споре Уэльс и Северная Македония определят свой путь в стыках. Эти сборные гарантировали попадание туда за счет рейтинга ЛН, однако второе место даст преимущество при жеребьевке. Чтобы занять его, валлийцам с их худшим голевым балансом нужно обязательно выигрывать.

Группа К. Группа, где все уже известно. Пожалуй, единственная интрига заключается в итоговом результате Англии. Сможет ли она не просто показать стопроцентный результат, но еще и сохранить свои ворота на замке? Это станет понятно после гостевой встречи команды Томаса Тухеля с попавшей в стыки Албанией.

Группа L. Здесь заключительный тур тоже превратился в формальность. Хорватия уже на ЧМ, а Чехия — в стыках.

Криштиану Роналду
Чемпионат мира по футболу
Сборная Испании по футболу
Сборная Италии по футболу
Сборная Норвегии по футболу
Сборная Португалии по футболу
