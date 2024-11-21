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Сегодня, 01:00

У Месси новый рекорд — по голевым передачам за сборную. Трудно угадать, с кем он теперь делит первое место

Артем Белинин
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото Reuters
Лэндон Донован.
Фото Global Look Press
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Максимально неожиданный кандидат.

В ночь на среду в отборочном матче чемпионата мира против Перу (1:0) нападающий сборной Аргентины Лионель Месси ассистировал Лаутаро Мартинесу и повторил рекорд по числу голевых передач в международных матчах. Теперь на его счету 58 результативных пасов — столько же, сколько у бывшего форварда сборной США Лэндона Донована

Топ-10 лучших ассистентов за национальные сборные

Лионель Месси/Лэндон Донован

Аргентина/США

191/157

58

Неймар

Бразилия

128

57

Ференц Пушкаш

Венгрия/Испания

90+4

57

Шандор Кочиш

Венгрия

68

50

Кевин Де Брейне

Бельгия

107

49

Алексис Санчес

Чили

166

41

Месут Озил

Германия

92

40

Дэвид Бекхэм/Криштиану Роналду

Великобритания/Португалия

115/215

36

Данные SportBible

Лэндон Донован.
Фото Global Look Press

Как это было

Ноябрь начался для Месси неудачно: после вылета из Кубка МЛС с «Интером Майами» от «Атланты» Алексея Миранчука он потерпел еще одно поражение — Аргентина проиграла Парагваю 1:2.

Зато в следующей игре — с Перу — Месси ждал двойной успех. Аргентина победила 1:0, а капитан сборной отдал победный ассист на Мартинеса. Голевая передача стала для Лео 58-й в карьере за сборную — это означало, что он повторил рекорд по этому показателю. При этом аргентинец обошел своего давнего товарища — Неймара, на счету которого 57 ассистов за Бразилию.

Лаутаро Мартинес и&nbsp;Лионель Месси. Месси и Лаутаро организовали победный гол-красавец, ничья Бразилии и Уругвая, промахи Кордобы дорого обошлись Колумбии

Примечательно, что у Роналду всего 36 голевых передач за Португалию — столько же, сколько и у другого знаменитого плеймейкера Дэвида Бэкхема. И даже Кевин де Брейне пока далеко — на его счету 49 ассистов за Бельгию.

Добавим, что на счету Месси 112 голов за сборную Аргентины. Единоличным обладателем рекорда по голевым пасам форвард может стать уже в марте 2025 года.

Сборная Аргентины лидирует в южноамериканской отборочной группе — после 12 туров на счету действующих чемпионов мира 25 очков.

Лионель Месси
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Лэндон Донован
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